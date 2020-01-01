Татьяна Сукрушева Возбуждено уголовное дело из-за проблем с теплоснабжением в 200 домах Красновишерска Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате проверки по факту ненадлежащего отопления в 182 многоквартирных домах, а также пяти соцобъектах в Красновишерске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Установлено, что из-за проведения пусконаладочных работ на котельных и низкой температуры воздуха снизился температурный режим теплоресурса, подаваемого в жилые дома», — уточнили в прокуратуре.

Директору ООО «Теплосети» внесено представление. Рассматривается вопрос о перерасчёте услуг за потребление тепла для жителей.

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