Елена Синица Евгений Сармометов назначен главврачом пермского тубдиспансера И.о. главврача в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД назначен Кирилл Овчинников Поделиться Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Во вторник, 8 июня, Евгения Сармометова назначили главным врачом «Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра». Соответствующая информация появилась на сайте медучреждения. Также информацию о назначении «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе краевого минздрава.

С 1993 по 2005 годы Сармометов работал врачом-эпидемиологом, заведующим отделением антропонозных инфекций отдела эпидемиологии ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Пермской области».





С 2005 по 2013 занимал должность начальника эпидемиологического надзора.





С 2014 года являлся главным врачом ГКУЗ «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».





Ранее должность главврача тубдиспансера занимал Вадим Плотников. Он покинул пост в апреле 2021 года.





Также в краевом минздраве сообщили, что и.о. главврача в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД назначен Кирилл Овчинников. Ранее он занимал должность заместителя главного врача.

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