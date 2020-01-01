Мария Сыропятова Городские власти требуют снести самовольную постройку у Центрального рынка В мэрию обратились представители компании-застройщика Поделиться Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Администрация Ленинского района г. Перми выпустила распоряжение о сносе самовольной постройки на ул. Пушкина, 89 (участок №2). Документ опубликован на сайте мэрии. О постройке городским властям сообщили представители ООО СЗ «Футурист», аффилированной к структурам застройщика ПМД.

ООО СЗ «Футурист» за свой счёт предписано до 30 октября снести самовольную постройку.

Земельный участок в 11,08 тыс. кв. м относится к населённым пунктам, на нём находятся, по данным 2ГИС, несколько строений. Среди них есть одноэтажное капитальное здание, по данным «Нового компаньона», принадлежащее мэрии Перми.

Напомним, что подрядные организации по требованиям администрации Перми недавно начали снос объектов в центре Перми, павильонов на перекрёстке ул. Петропавловской и Попова, а также на пр. Комсомольском, 59а.

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