Прокуратура проводит проверку по факту гибели на пожаре четырёх человек в Юго-Камском Страшный пожар унёс жизни троих детей Поделиться Поделиться Твитнуть

пожар в Юго-Камском

Следственный комитет России

И. о. прокурора Пермского района и представители правоохранительных органов выехали с проверкой в посёлок Юго-Камский, где ночью 7 июня произошёл пожар, на котором погибли трое детей и мужчина, передаёт ТК ВЕТТА.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, родителей детей во время пожара не было дома. По итогам проверки будет дана оценка жилищным и социальным условиям семьи, а также действиям субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, трагедия в двухэтажном 4-квартирном жилом доме в Юго-Камском произошла в ночь на 7 июня. В 03:33 местного времени в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих детей — семилетних мальчика и девочки и 11-летнего мальчика — и мужчины 1953 года рождения. В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Добавим, в период с 8 июня по 16 августа по всей территории Пермского края вводится особый противопожарный режим.

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