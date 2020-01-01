Елена Синица С 8 июня в Пермском крае вводится особый противопожарный режим Он будет действовать до 16 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с 8 июня по 16 августа по всей территории Пермского края вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает краевое министерство безопасности.

Так, в этот период запрещается использовать открытый огонь и разводить костёр для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест.





Такой запрет действует и для земель общего пользования, и для территорий частных домовладений.





Также отмечается, что сжигать траву, сухую листву и мусор можно исключительно в специально отведённых для этого местах и способами, установленными органами местного самоуправления муниципальных образований.





Ранее «Новый компаньон» писал , что в ночь на 7 июня в пос. Юго-Камском по адресу ул. Советская, 83 произошло возгорание в двухэтажном 4-квартирном одноподъездном кирпичном жилом доме с деревянными перекрытиями и лестничным маршем.





В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих детей: девочки 2014 г. р. и двух мальчиков, 2009 г. р. и 2014 г. р., а также мужчины 1953 г. р.





По факту их гибели СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

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