Пермский край получит 70 новых машин скорой помощи Автотранспорт закупят в рамках программы модернизации первичного медицинского звена Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках программы модернизации первичного медицинского звена Пермский край закупит для медучреждений региона оборудования на 3 млрд руб., приобретёт 350 автотранспортных средств, 70 из которых — это кареты скорой помощи. Об этом 7 июня в прямом эфире рассказал губернатор края Дмитрий Махонин.

Глава региона добавил, что в целом на программу в Пермском крае выделены «колоссальные для медицины деньги» — 10 млрд руб.:

— Будем стараться, чтобы отношение к этим средствам было рачительное и все эти средства были пущены в дело.

Помимо закупки оборудования, деньги будут направлены на возведение ФАПов, ремонт существующих больниц и поликлиник, а также возведение ряда новых крупных медицинских объектов.

«Часть этих объектов уже строится, — отметил губернатор. — В частности, больница в Полазне. 2022-й — год сдачи этой больницы. Сейчас уже возводится второй этаж. В Кудымкаре детская поликлиника практически завершена. Поликлиника на 400 посещений в смену в Ленинском районе Перми — в планах ввести её в этом году. Будем стараться, чтобы подрядчик не подвёл».

Напомним, Минздрав РФ в ноябре прошлого года согласовал региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения Пермского края. Программа будет реализовываться на территории Прикамья с 2021 г. по 2025 г. и включает капитальный ремонт и строительство новых ФАПов, амбулаторий, поликлиник, сельских амбулаторий, обновление медицинского оборудования и транспорта, а также привлечение специалистов. Финансируется программа из федерального и регионального бюджетов в пропорции 90/10 процентов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.