В 2021 году в Пермском крае откроются семь ФАПов Также начнёт работать одна врачебная амбулатория Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В 2021 году в Пермском крае планируется открыть врачебную амбулаторию в с. Калино Чусовского городского округа и семь фельдшерского-акушерских пунктов. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямой линии с жителями региона.

Новые ФАПы появятся в с. Неволино Кунгурского муниципального района, в с. Бушдым Кочёвского муниципального района, в пос. Камском Добрянского городского округа, в пос. Вильва Горнозаводского городского округа, в д. Красногорка Уинского муниципального округа, в пос. Ивакинский Карьер Александровского муниципального района и в д. Кармановка Бардымского муниципального округа.

В планах на 2022 г., сообщил губернатор,— увеличивать темпы по установке ФАПов. В регионе планируется открыть 33 новых фельдшерско-акушерских пункта.

В марте 2021 г. глава минздрава Анастасия Крутень сообщила, что регион сегодня нуждается в 72 ФАПах и шести сельских врачебных амбулаториях.

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