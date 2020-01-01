Елена Синица Анастасия Крутень: «Наши колледжи в год выпускают порядка 175 фельдшеров, а потребность — 1300» Часть колледжей Пермского края могут перепрофилировать под медицинские Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На заседании комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры глава минздрава Анастасия Крутень сообщила, что региону сегодня не хватает 72 ФАПов и шести сельских врачебных амбулаторий (СВА).

Семь ФАПов и одна СВА будут построены в 2021 году. На эти цели в бюджете предусмотрено 52 млн руб. С 2022 года планируется продолжить работы по строительству этих учреждений за счёт программы модернизации первичного звена. Сейчас в неё включено 46 ФАПов и шесть амбулаторий (на общую сумму 462 млн руб.). До середины года, по её словам, будет решён вопрос о включении в программу строительства ещё 18 ФАПов. Также в ближайшие три года запланирован капремонт 39 ФАПов и восьми амбулаторий на сумму 95 млн руб.

Депутат Заксобрания Антон Удальёв заявил, что этим учреждениям сегодня катастрофически не хватает кадров: «Вот мы что-то реконструируем, строим, а фельдшеров-то нет! Для кого мы всё это делаем? Конечно, для людей это делаем. Но мы понимаем, что должны быть фельдшеры. Кто этим должен заниматься? Министерство? Муниципалитет? Головная организация в виде медицинского учреждения? И кто будет нести ответственность за то, что ФАП обустроили там, где нет фельдшеров?».

Проблема действительно серьёзная, согласилась Анастасия Крутень: «Наши колледжи в год выпускают порядка 175 фельдшеров, а потребность — 1300. Вот вам и ответ на все поставленные вопросы». Сказывается и отсутствие мотивации у выпускников. С этого года учиться на фельдшера можно только после окончания 11 классов. А к этому времени «человек уже определяется и не всегда хочет быть фельдшером».

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию, по её словам, лежит на министерстве здравоохранения, которое «предпринимает все меры, которые возможны в данной ситуации». Анастасия Крутень сообщила, что сейчас ведутся переговоры с минобром по увеличению количества мест в медколледжах, а также по перепрофилированию части колледжей в медицинские.

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