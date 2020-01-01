Елена Синица Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Перми в Мурманск и Иркутск Шесть самолётов перевозчика будут на постоянной основе базироваться в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти договорились с авиакомпанией Red Wings о базировании в пермском аэропорту на постоянной основе шести самолётов перевозчика. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира 7 июня.

«Это поможет нам наладить авиационное сообщение не только с популярными курортами на юге, но и рассмотреть другие направления. Например, такие как Пермь — Иркутск, Пермь — Мурманск. Там, где есть туристические, промышленные связи, где есть необходимость регулярного авиасообщения», — пояснил губернатор.





Помимо этого, Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с сокращением рейсов «Аэрофлота» по направлению Пермь — Москва.

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