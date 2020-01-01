Елена Синица Дмитрий Махонин: «Будем добиваться возвращения рейсов «Аэрофота» из Перми в Москву» По словам губернатора, с 2019 года рост пассажиропотока по этому направлению вырос на 20% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 7 июня, в рамках прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал сокращение рейсов «Аэрофлота» по направлению Пермь — Москва. Сейчас на этом направлении летает только один рейс компании «Аэрофлот».

«Сейчас добавлены дополнительные рейсы компании «Победа», также у нас есть такие перевозчики, как S7, «Северный ветер». Также буквально недавно добавилась авиакомпания Red Wings, которая запустила рейс из Перми в аэропорт Домодедово», — сообщил глава региона.





Вместе с тем губернатор отметил, что власти уже высказывали «Аэрофлоту» мнение о том, что рейсы нельзя сокращать в связи с растущим пассажиропотоком: «Однако пока на компанию никак не можем повлиять».





По словам Махонина, в сравнении с 2019 годом рост пассажиропотока составил уже около 20%.





«Думаю, мы должны обязательно договориться, чтобы рейсы «Аэрофлота» были восстановлены в какой-то части. Но компания считает, что «Победа» — это более доступные с точки зрения цен перелёты», — добавил губернатор.





Напомним , в середине апреля топ-менеджеры крупнейших предприятий Пермского края направили главе Минтранса РФ письмо. Они были взволнованы планами компании «Аэрофлот» сократить число рейсов Пермь — Москва.





Тогда же замдиректора по сервису, стратегии и маркетингу «Аэрофлота» Андрей Панов подтвердил информацию о сокращении авиакомпанией числа рейсов на направлении Пермь — Москва с 1 мая.

















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