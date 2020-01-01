«Аэрофлот» не стал отказываться от планов сокращения рейсов в Пермь С мая большую их часть перевозчик передаст «Победе» Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

15 апреля замдиректора по сервису, стратегии и маркетингу «Аэрофлота» Андрей Панов подтвердил информацию о сокращении авиакомпанией числа рейсов на направлении Пермь — Москва с 1 мая.

Большая часть перелётов, которую ранее осуществлял «Аэрофлот», передаётся лоукостеру «Победа» (дочернее предприятие ГК «Аэрофлот»). За собой национальный перевозчик оставляет всего один рейс, который будет ориентирован на бизнес-сегмент.

Заявлено, что «Победа» начнёт летать в Шереметьево, что позволит пассажирам «пользоваться преимуществами широкой сети маршрутов группы «Аэрофлот» из её хабового аэропорта».

Андрей Панов не исключил, что планы собственно «Аэрофлота» по поводу полётов в Пермь могут измениться, но решение будет приниматься исходя из рыночной ситуации.

Напомним, пермские промышленники обратились к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с просьбой повлиять на решение «Аэрофлота» сократить число рейсов между Москвой и Пермью.





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