Мария Сыропятова Градсовет при главе Перми обновил состав В него вошли Виктор Плюснин, Геннадий Шилов и Елена Гонцова Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Состав градостроительного совета при главе Перми Алексее Дёмкине был обновлён. Постановление об этом выпущено мэрией 26 мая 2021 года.

В состав градсовета вошли первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин, и. о. замглавы администрации Перми Елена Гонцова и Сергей Красильников, депутаты Заксобрания региона Виктор Плюснин и Геннадий Шилов, и. о. председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин и депутат Пермской городской думы Евгений Глезман, а также замруководителя краевого государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пермского края» Сергей Савич.

Также от бизнеса и общественных организаций состав градсовета пополнили замгендиректора ОАО «МРСК Урала» и директор филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов, председатель Лиги председателей территориального общественного самоуправления города Перми Максим Волик и руководитель студии архитектурного проектирования «САП-П» Светлана Апенышева.

Одновременно из состава совета были исключены экс-министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров, руководитель архитектурного бюро ALTER EGO Максим Гусев, бывший замглавы Перми Анатолий Дашкевич, депутаты краевого Заксобрания Николай Дёмкин и Николай Зуев, а также замглавы Перми Виктор Агеев и руководитель краевого государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пермского края» Елена Клобукова.

Градостроительные полномочия краевой столицы в конце 2020 года были переданы на краевой уровень. В мэрии Перми на запрос «Нового компаньона» о функционале коллегиального органа ответили: «Градсовет при главе Перми, как и раньше, будет рассматривать концепции благоустройства территорий, приоритетные проекты развития общественных пространств и городской среды, архитектурные и градостроительные решения инвестиционно-строительных проектов в случае необходимости внесения изменений в Правила землепользования и застройки Перми в части установления подзон по высотности застройки в отношении территорий, расположенных в границах функциональных зон, установленных Генеральным планом Перми: зоны ядра городского центра (СТН-А), зоны городского центра (СТН-Б), зоны многофункциональной застройки срединной части города (СТН-В)».

При этом в администрации Перми подтвердили, что последнее заседание градостроительного совета состоялось 26 февраля 2020 года. После чего «заседания не проводились из-за возникшей пандемии и установленных ограничений по проведению массовых мероприятий». О сроках проведения ближайшего заседания коллегиального органа пока не сообщается.

Напомним, недавно стало известно об идее создания при главе Перми архитектурного совета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.