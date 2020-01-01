При главе Перми может быть создан архитектурный совет Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с представителями архитектурного сообщества Перми. В результате встречи достигнута договорённость о проработке создания архитектурного совета при главе Перми.

В рабочем совещании приняли участие председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов», почётный архитектор РФ Виктор Воженников, почётный архитектор РФ, почётный гражданин города Перми Геннадий Игошин, заместитель председателя правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов», почётный архитектор РФ Игорь Луговой, почётный архитектор РФ Сергей Шамарин, член Союза архитекторов России, почётный архитектор РФ Виктор Щипалкин, представители администрации Перми.

— Встреча инициирована мной для того, чтобы обсудить общие вопросы и задачи в преобразовании нашего города. Градостроительные полномочия переданы на уровень субъекта, но, тем не менее, остаётся ряд задач, которые нам необходимо будет реализовывать и инициировать. И в целом работа на уровне субъекта, комиссия по ПЗЗ строится с опорой на мнение городского сообщества и городской власти. Решения, касающиеся Перми, принимаются только с учётом мнения специалистов администрации Перми, — подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин.

Председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов», почётный архитектор РФ Виктор Воженников отметил, что профессиональное сообщество благодарно муниципалитету за эту встречу, которая состоялась впервые за долгие годы.

— Вы создали положительный прецедент. Надеюсь, что эта встреча будет первой из ряда профессиональных встреч, которые дадут положительный результат в итоге. Мы сможем улучшить ситуацию в градостроительной сфере, повысим качество воплощаемых архитектурных проектов. В конечном итоге это должно отразиться на окончательном варианте Генерального плана, который в перспективе будет разрабатываться краевыми властями, — сказал Виктор Воженников.

Было отмечено, что сообщество должно высказать своё мнение по отношению к главнейшему документу, который определит развитие города Перми на долгие годы. Также в рамках встречи присутствовавшие обсудили возможность создания архитектурного совета при главе Перми — экспертную площадку, объединяющую профессионалов отрасли.

Кроме того, архитекторы предложили в целях сохранения культурного наследия старой застройки города ввести запрет на снос любых объектов старше 100 лет. Снос будет возможен только при условии его обоснования, подкреплённого заключением краевого министерства культуры.

По мнению архитекторов, необходима синхронизация процессов внесения изменений в Правила землепользования и застройки Перми и Генплана: если вносятся изменения в ПЗЗ, то автоматически вносятся корректировки в главный градостроительный документ. Ещё одно высказанное пожелание — в новом Генплане должны быть заложены программы перспективного жилищного, социального и транспортного строительства.

В дальнейшем мэр Перми Алексей Дёмкин предложил провести совместную встречу с архитекторами и представителями строительного бизнеса.

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