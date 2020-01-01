Елена Бардукова На проект краевой инфекционной больницы выделено 2,2 млрд руб. Разработка проектно-сметной документации на строительство соцобъекта должна быть закончена в апреле 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Инфекционная больница в Казани. Фото: пресс-службы главы Республики Татарстан

На сайте госзакупок объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации на строительство Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Начальная стоимость контракта — 2,2 млрд руб.

Согласно техзаданию, мощность объекта составит 232 койки, а амбулаторно-диагностическое отделение рассчитано на 80 посещений в смену. Земельный участок под больницу расположен по адресу: г. Пермь, ул. Леонова, 84. Общая площадь участка — 64 тыс. кв. м.

По условиям контракта подрядчик должен выполнить работы до 7 апреля 2022 года. Заявку можно подать до 1 июля текущего года.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что за основу строительства инфекционной больницы будет взят казанский проект: «Власти Татарстана нам его подарили». Глава региона сказал также, что сдать объект планируется в 2022 году.

На строительство инфекционной больницы в 2021 году объёмы бюджетного финансирования увеличили на 180,6 млн руб., в 2022 году — на 1 млрд руб.

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