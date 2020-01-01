Елена Синица В мае будет объявлен аукцион на строительство инфекционной больницы в Перми Объект планируют сдать в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Инфекционная больница в Казани. Фото: пресс-службы главы Республики Татарстан

Конкурс на строительство инфекционной больницы в Перми будет объявлен в мае этого года. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми.

«За основу взят казанский проект. Власти Татарстана нам его подарили. Сейчас идёт привязка к местности. Действующие корпуса инфекционной больницы в центре города — деревянные домики, которым практически век уже. Они уже не просто морально устарели, а как в сказке про «Трёх поросят» — домик первого поросёнка», — отметил губернатор.





По словам Дмитрия Махонина, сдать объект планируется в 2022 году.





Напомним , инфекционная больница будет построена за счёт средств краевого бюджета в Индустриальном районе, на участке на ул. Космонавта Леонова, 84.

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