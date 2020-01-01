Мария Сыропятова ЦБ подал заявление о банкротстве пермского «Проинвестбанка» Оно принято к рассмотрению Арбитражным судом Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск Центрального банка России о признании «Проинвестбанка» банкротом. Согласно картотеке суда заявление подано 25 мая, а принято к рассмотрению 1 июня 2021 года. Заседание по делу назначено на 1 июля.

Напомним, 23 апреля 2021 г. Банк России принял решение об отзыве лицензии у АО АКБ «Профессиональный инвестиционный банк». В пресс-релизе было указано, что «Проинвестбанк» «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение.

Выплаты вкладчикам были начаты 4 мая 2021 года через банк ВТБ. По оценкам агентства по страхованию вкладов, полностью возместить свои вклады за счёт выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов смогут 94% вкладчиков.

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