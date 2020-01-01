Григорий Серёдкин Пермский «Молот» подписал нового голкипера Клуб пополнил Филипп Долганов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот» усилился 22-летним вратарём Филиппом Долгановым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Филипп Долганов начал карьеру в Ижевске. С юности выступал за «Ижсталь» и глазовский «Прогресс». На взрослом уровне дебютировал в «Ижстали» в сезоне-2017/2018.

В прошедшем сезоне 22-летний голкипер сыграл в рамках «регулярки» ВХЛ 18 матчей, в которых отразил 91.2% бросков при коэффициенте надёжности 3.19.

Напомним, ранее «Молот» продлил контракт с форвардом Даниилом Сероухом.

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