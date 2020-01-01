Григорий Серёдкин «Молот» продлил контракт с Даниилом Сероухом Форвард пополнил команду в прошлое межсезонье Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» продлил контракт с форвардом Даниилом Сероухом. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В 49 матчах регулярного чемпионата на счету Даниила Сероуха 10 очков по системе «гол+пас» (шесть забитых шайб и четыре голевые передачи) при показателе полезности «-10».

Напомним, 23-летний хоккеист пополнил состав «Молота» в прошлое межсезонье. Предыдущим его клубом был курганский ХК «Зауралье».

Ранее «молотобойцы» усилили состав защитником. Клуб пополнил воспитанник пермской школы хоккея Арсений Ерохин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.