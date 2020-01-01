Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» усилился защитником Пермский клуб пополнил Арсений Ерохин Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» усилился 26-летним защитником Арсением Ерохиным, сообщает клубная пресс-служба.

Арсений Ерохин — воспитанник пермской школы хоккея и дебютировал на взрослом уровне именно в составе «Молота-Прикамье» в сезоне-2011/2012. В этом же году Арсений получил вызов в юниорскую сборную России и в её составе выступил на Мировом кубке вызова.

Всего за пермский клуб защитник выступал с 2011 по 2019 год и за это время провёл 303 матча. В них хоккеист набрал 54 очка за результативность (24 забитые шайбы и 30 голевых передач).

После «Молота» в рамках ВХЛ игрок выступал за ташкентский «Хумо». А прошедший сезон провёл в тольяттинской «Ладе», где в 48 матчах «регулярки» набрал 13 очков по системе «гол+пас» (четыре забитые шайбы и девять голевых передач) при показателе полезности «+1».

Ранее пермский клуб продлил контракты с двумя воспитанниками — Дмитрием Мехоношиным и Игорем Зенчиковым.

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