Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» продлил контракты с двумя воспитанниками Игорь Зенчиков и Дмитрий Мехоношин продолжат играть за клуб Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ХК "Молот-Прикамье"

Два воспитанника пермской школы хоккея Игорь Зенчиков и Дмитрий Мехоношин продлили свои контракты с пермским ХК «Молот-Прикамье». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Игорь Зенчиков перешёл в «Молот» в прошлое межсезонье. Предыдущим его клубом был китайский «Ценг Тоу». В 47 матчах «регулярки» Игорь Зенчиков набрал девять баллов результативности (три забитые шайбы и шесть голевых передач) при показателе полезности «-2».

А Дмитрий Мехоношин пришёл в «Молот-Прикамье» из ташкентского «Хумо». В 41 матче регулярного чемпионата он набрал восемь очков по системе «гол+пас» (четыре забитые шайбы и четыре голевые передачи) при показателе полезности «-8».

Отметим, именно Дмитрий Мехоношин стал автором самой красивой шайбы в составе «молотобойцев» в сезоне-2020/2021 по версии болельщиков.

Напомним, в прошедшие выходные состав «Молота» пополнил экс-форвард «Южного Урала» Денис Кондратьев.

Также клуб продлил контракт с 28-летним защитником Давидом Мнацяном.

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