Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» пополнил форвард «Южного Урала» В прошлом сезоне Денис Кондратьев забил 11 шайб в ВХЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Южный Урал"

Очередным новичком пермского ХК «Молот-Прикамье» стал форвард Денис Кондратьев. Об этом «Новому компаньону» сообщили в клубной пресс-службе.

Денис Кондратьев является воспитанником петербургской школы хоккея. Карьеру начинал в системе местного СКА. В ВХЛ дебютировал в сезоне 2014/2015 в составе ХК «СКА-Карелия», а далее защищал цвета ХК «СКА-Нева». Сезон 2018/19 начинал в составе китайского ХК «Ценг Тоу», а после перешёл в орский ХК «Южный Урал», за который и выступал по сей день.

В «регулярке» ВХЛ прошедшего сезона 46 раз вышел на лёд и набрал 28 очков результативности (11 забитых шайб и 17 голевых передач).

Ранее контракт с командой продлил Давид Мнацян. За время выступления в «Молоте» 28-летний защитник провёл 88 матчей, набрал 22 очка за результативность (пять забитых шайб и 17 голевых пасов) при нейтральном показателе полезности.

В то же время команду покинул защитник Станислав Калашников. Он продолжит карьеру в другом клубе ВХЛ — курганском ХК «Зауралье».

С последними новостями подготовки состава «Молота-Прикамье» к предстоящему сезону более подробно можно ознакомиться здесь.

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