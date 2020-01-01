Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» продолжают пополнять новые игроки А ещё два хоккеиста основы продлили контракты с клубом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Состав пермского ХК «Молот-Прикамье» продолжает усиливаться новыми хоккеистами. По информации клубной пресс-службы, команду пополнили защитники Денис Ванин и Артём Ощепков, нападающий Егор Кравченко, а также вратарь Игорь Тяло.

Воспитанник челябинского хоккея Денис Ванин защищал цвета местного «Челмета», ангарского «Ермака», «Южного Урала». Прошедший сезон 26-летний защитник провёл в составе «Бурана» (г. Воронеж). В 29 матчах он набрал четыре очка результативности (четыре голевых передачи) при коэффициенте полезности «-11».

Артём Ощепков — воспитанник пермской школы хоккея. Будучи юниором выступал в составе пермского «Молота», московского «Динамо», ХК «Белые медведи», ХК «Русь». В МХЛ 20-летний защитник играл в составе нижегородской «Чайки» и череповецкого «Алмаза». В его активе — 152 матча и 32 очка результативности (восемь забитых шайб и 24 голевых передачи) при коэффициенте полезности «+26».

Нападающий 2000 года рождения Егор Кравченко начинал карьеру в Москве. На юниорском уровне играл за московское «Динамо», а после перешёл в «Спартак». В системе «красно-белых» выступал с 2014 по 2020 год. В рамках МХЛ провёл 146 матчей, набрав 87 очков за результативность (43 забитых шайбы и 44 голевых передачи) при показателе полезности «+34». На уровне ВХЛ защищал цвета воскресенского «Химика» и ХК «Ростов».

Последним новичком на данный момент стал вратарь Игорь Тяло. 25-летний голкипер является воспитанником пермской школы хоккея. В ВХЛ он защищал цвета тюменского «Рубина», ХК «Ценг Тоу», «Динамо» (Московская область). Сезон-2020/21 провёл в ангарскогом «Ермаке». В 28 играх «регулярки» отразил 91% бросков при коэффициенте надёжности 3.45.

Так, число новичков «Молота» за последние сутки достигло восьми. Напомним, 12 мая «Молот-Прикамье» объявил о подписании контрактов с тремя нападающими — Камилем Шиафотдиновым, Денисом Цыгановым, Алексеем Шубиным и защитником Григорием Глебовым.

Также пермский клуб продлил действующие контракты с защитником Антоном Капотовым и нападающим Дмитрием Воробьёвым. Для Дмитрия Воробьёва сезон-2020/2021 станет третьим в составе «Молота-Прикамье». За два сезона в Перми форвард сыграл в 95 матчах и набрал 42 очка за результативность (11 забитых шайб и 31 голевая передача).



Антон Капотов приехал в Пермь по ходу прошлого сезона и в 30 матчах «регулярки» набрал шесть очков результативности «гол+пас» (три забитых шайбы и три голевых передачи) при коэффициенте полезности «-2».

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