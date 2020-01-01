Проектировщик новой сцены Пермской оперы требует с региона 152,1 млн руб. Рассмотрение дела отложено на 15 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект нового театра оперы и балета в Перми

Арбитражный суд Пермского края провёл предварительное заседание по иску Управления капитального строительства региона к ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт», занимающемуся проектированием новой сцены Пермского театра оперы и балета, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Управление обвиняет подрядчика в срыве сроков сдачи проектно-сметной документации. Представитель истца отметила также, что к работе «Строй-Эксперта» есть замечания.

Группа компаний во встречном иске взыскивает с управления 152,1 млн руб. за работы, которые были выполнены. Рассмотрение дела отложено на 15 июля 2021 года.

Напомним, иск Управления капитального строительства Пермского края к ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт» был зарегистрирован в Арбитражном суде 1 апреля текущего года. Решение расторгнуть с проектировщиком контракт было принято после того как стало известно, что проект новой сцены театра оперы и балета будет завершён компанией Werner Sobek, Arup и wHY при финансовой поддержке Романа Абрамовича.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.