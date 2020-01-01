Власти края в суде расторгнут договор на проектирование оперного театра Завершение работ планируется провести при финансовой поддержке Романа Абрамовича Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект нового театра оперы и балета в Перми

В Арбитражном суде 1 апреля зарегистрирован иск Управления капитального строительства Пермского края к ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт». УКС через суд намерено расторгнуть контракт с компанией на проектирование Пермского театра оперы и балета.

Напомним, 29 марта стало известно, что проект новой сцены театра оперы и балета в Перми будет завершён компанией Werner Sobek, Arup и wHY при финансовой поддержке Романа Абрамовича. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минстроя. Экономия бюджетных средств при этом составит порядка 100 млн руб. Чтобы определить объём выполненных работ и размер оплаты, расторжение решено проводить в судебном порядке. В минстрое подчеркнули, что регион продолжит сотрудничество с компанией «Строй-Эксперт» по другим инфраструктурным проектам.

Компании Werner Sobek и Arup являются партнёрами архитектурного бюро wHY. Бюро работает над архитектурной концепцией, фасадными решениями и внутренним интерьером театра. Werner Sobek и Arup ранее участвовали в разработке концепции проекта театра в качестве консультантов.

Учитывая масштаб объекта и время на проведение закупочных процедур на строительство, начать строительство театра планируется не ранее 2023 года.

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