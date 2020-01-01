Мария Сыропятова Магазин федеральной сети по продаже обуви в Перми оштрафовали на 100 тыс. руб. Оспорить решение в Пермском краевом суде компании не удалось Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

ООО «Обувь России», юрлицо магазина Westfalika (ул. Крупской, 29), оштрафовано на 100 тыс. руб. за нарушение противоэпидемического режима. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

К административной ответственности федеральную торговую сеть по продаже обуви привлекли по части 2 статьи 6.3 КоАП. Основание — отсутствие работающего бактерицидного рециркулятора воздуха в торговом зале магазина.

Согласно постановлению Мотовилихинского районного суда, защитник ООО «Обувь России» отмечал, что бактерицидный рециркулятор находился во втором зале магазина, который не был подробно осмотрен сотрудниками управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В то время как на прямой вопрос о наличии оборудования для обеззараживания воздуха не сориентировавшийся в ситуации сотрудник ответил отрицательно.

Пермский краевой суд отклонил жалобу ООО «Обувь России» на решение Мотовилихинского районного суда.

Напомним, что после начала пандемии торговые точки по всей России, в том числе и в Перми, начали проверять на соответствие противоэпидемическому режиму. Наиболее частым нарушением стало отсутствие в торговых залах бактерицидных рециркуляторов воздуха.

ООО «Обувь России» развивает розничные бренды Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita. Осенью 2020 года один из магазинов сети уже штрафовали за нарушение противоэпидемического режима.

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