Елена Бардукова За обслуживание платных парковок мэрия Перми заплатит 47,5 млн руб. Нового подрядчика определят 28 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок размещён аукцион на выполнение работ по администрированию и информационному сопровождению системы внесения платежей за использование платных парковок в Перми. Начальная стоимость контракта — 47,5 млн руб.

В числе работ, которые подрядчик должен будет проводить в течение 770 дней с момента заключения контракта, — содержание, обслуживание и обеспечение функционирования паркоматов, информационных щитов в зоне платных парковок, программного обеспечения и call-центра.

Итоги аукциона будут подведены 28 июня 2021 года.

Напомним, с 2016 года платные парковки в Перми обслуживало ПАО «Ростелеком». В марте 2021 года был выбран новый подрядчик — ООО «Гринтал», с ним был заключён контракт на 4,3 млн руб. Однако подрядчик оказался не готов к выполнению работ, договор был расторгнут по соглашению сторон. Теперь выполнением контракта до определения нового подрядчика вновь занимается «Ростелеком».

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