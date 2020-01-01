Елена Бардукова
За обслуживание платных парковок мэрия Перми заплатит 47,5 млн руб.
Нового подрядчика определят 28 июня
На сайте госзакупок размещён аукцион на выполнение работ по администрированию и информационному сопровождению системы внесения платежей за использование платных парковок в Перми. Начальная стоимость контракта — 47,5 млн руб.
В числе работ, которые подрядчик должен будет проводить в течение 770 дней с момента заключения контракта, — содержание, обслуживание и обеспечение функционирования паркоматов, информационных щитов в зоне платных парковок, программного обеспечения и call-центра.
Итоги аукциона будут подведены 28 июня 2021 года.
Напомним, с 2016 года платные парковки в Перми обслуживало ПАО «Ростелеком». В марте 2021 года был выбран новый подрядчик — ООО «Гринтал», с ним был заключён контракт на 4,3 млн руб. Однако подрядчик оказался не готов к выполнению работ, договор был расторгнут по соглашению сторон. Теперь выполнением контракта до определения нового подрядчика вновь занимается «Ростелеком».
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