Елена Лодыгина журналист Пермские власти расторгли договор с новым оператором платных парковок Выполнением контракта снова займётся «Ростелеком» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания ООО «Гринтал» не будет заниматься администрированием платных парковок в Перми. Об этом «Новому компаньону» рассказал начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.

По его словам, решение о расторжении контракта было принято в процессе анализа сложившейся ситуации. Подрядчик ООО «Гринтал» должен был приступить к работам с 20 марта, но оказался не готов к выполнению работ. Договор был расторгнут по соглашению сторон. Теперь выполнением контракта занимается «Ростелеком». В соответствии с 44-ФЗ в случае расторжения контракта заказчик вправе заключить договор со вторым участником конкурса, если победитель отказался от выполнения контракта.

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