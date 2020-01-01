С 20 марта в работе пермской системы платных парковок возможны перебои Это связано со сменой обслуживающей организации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», в марте закончился долгосрочный контракт на обслуживание, администрирование и сопровождение системы внесения платежей за пользование платными парковками в Перми между МКУ и ПАО «Ростелеком». Контракт действовал с 2016 года.

С 20 марта все работы будет производить новый подрядчик — ООО «Гринтал».

Контракт на 4,3 млн руб. заключён с ним по результатам торгов.

В мэрии предупредили: при смене обслуживающей организации возможны кратковременные сбои в работе информационной системы платных парковок. Это связано с её перенастройкой.

В случае сбоев, которые помешают водителям производить оплату парковки, штрафы налагаться не будут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.