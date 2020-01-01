С 20 марта в работе пермской системы платных парковок возможны перебои
Это связано со сменой обслуживающей организации
Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», в марте закончился долгосрочный контракт на обслуживание, администрирование и сопровождение системы внесения платежей за пользование платными парковками в Перми между МКУ и ПАО «Ростелеком». Контракт действовал с 2016 года.
С 20 марта все работы будет производить новый подрядчик — ООО «Гринтал».
Контракт на 4,3 млн руб. заключён с ним по результатам торгов.
В мэрии предупредили: при смене обслуживающей организации возможны кратковременные сбои в работе информационной системы платных парковок. Это связано с её перенастройкой.
В случае сбоев, которые помешают водителям производить оплату парковки, штрафы налагаться не будут.
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