Евгения Пастухова журналист Глава Перми подал документы на участие в праймериз Алексей Дёмкин, скорее всего, возглавит список Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Мэр Перми Алексей Дёмкин подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Он выдвинул свою кандидатуру в общегородскую часть списка (первую «тройку») на выборах в Пермскую гордуму.

Напомним, с 24 по 29 мая проходит выдвижение кандидатов в так называемые первые «тройки» на выборах в Заксобрание и гордуму. Для них предусмотрен особый порядок: решение, кто войдёт в неё, принимает президиум регионального политсовета. Для них не обязательна процедура открытых праймериз.

По данным «Нового компаньона», Алексей Дёмкин претендует на то, чтобы возглавить список партии на выборах в Пермскую городскую думу. Кроме него в «тройку» также, вероятно, войдут главврач краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов и некая учительница.

В среду, 26 мая, на праймериз подал документы губернатор Дмитрий Махонин. Он будет первым номером в списке на выборах в Заксобрание.

Напомним, на участие в праймериз партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, Заксобрание и Пермскую городскую думу зарегистрировано 709 кандидатов. Голосование началось 24 мая и продлится до 30 июня. Оно проходит посредством портала «Госуслуги». Окончательное решение по всем кандидатам от партии будет принято на съезде, который состоится 19 июня.

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