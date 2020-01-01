Евгения Пастухова журналист Губернатор Пермского края заявился на праймериз «Единой России» Дмитрий Махонин борется за место в «тройке» в Заксобрание Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

Об этом сообщает официальный телеграм-канал реготделения партии. Он выдвинул свою кандидатуру в общекраевую часть списка (первую «тройку») на выборах в Законодательное собрание.

В пресс-службе пояснили, что для первой «тройки» в Заксобрании и думе Перми предусмотрен особый порядок: решение, кто войдёт в неё принимает президиум регионального политсовета. Для них не обязательна процедура открытых праймериз.

Документы от кандидатов на участие в «тройку» принимаются с 24 по 29 мая. По данным «Нового компаньона», в неё, скорее всего, также войдут депутат Заксобрания Сергей Яшкин и секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.

Напомним, на участие в праймериз партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, Заксобрание и Пермскую городскую думу зарегистрировано 709 кандидатов. Голосование началось 24 мая и продлится до 30 июня. Оно проходит посредством портала «Госуслуги». Окончательное решение по всем кандидатам от партии будет принято на съезде, который состоится 19 июня.

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