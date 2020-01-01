Евгения Пастухова журналист Круговорот депутатов Кто из политиков решил завязать, а кто — вернуться Поделиться Поделиться Твитнуть

Нина Зотина

РИА Новости

С 24 по 30 мая пользователи портала «Госуслуги» выберут кандидатов на выборы всех уровней от партии «Единая Россия». Как показывает практика, многие из них с высокой долей вероятности в сентябре станут депутатами. При этом часть действующих парламентариев документы на праймериз не направили и, соответственно, политическую карьеру по тем или иным причинам продолжать не намерены. На смену им пришли новые-старые лица. «Новый компаньон» проанализировал, кто решил завязать с политикой, а кто — в неё вернуться.

В целом на праймериз «Единой России» зарегистрированы 709 человек. Уровень конкурентности на этих праймериз прямо пропорционален уровню выборов. Самая высокая — в Госдуме: в двух округах из четырёх. Средняя — в заксобрании (в паре-тройке из 30). На праймериз в Пермскую гордуму конкуренции между ресурсными кандидатами нет вообще. По сути, действующие депутаты будут бороться за голоса в окружении молодёжи и волонтёров.

В списках не значатся

Самая серьёзная ротация ждёт Законодательное собрание. 10 депутатов документы на праймериз не подали, и это значит, что в парламент они выдвигаться не планируют. Это Николай Благов, Владимир Шатров, Алексей Антипов, Дмитрий Осипов, Владимир Жуков, Валентин Костылев, Виктор Родионов, Николай Зуев, Константин Белоглазов, Михаил Арзуманов. В большинстве случаев этот выбор связан со сменой места работы и переездом в другие регионы. Кроме того, уходит, но выдвинулся в качестве «паровоза» бывший гендиректор АО «ПЗСП», а сегодня — директор ООО «ПЗСП» Николай Дёмкин. Вместо него в парламенте будет трудиться его сын Евгений Дёмкин. Он же — гендиректор АО «ПЗСП».

В Пермской городской думе ротация минимальна. Документы не подали бывший спикер Юрий Уткин (округ №22), секретарь Свердловского районного отделения партии Дмитрий Фёдоров, бывший исполнительный директор АО «ПЦБК» Евгений Глезман и бывший директор ООО «Карамель» Олег Шлыков. В середине марта Уткин занял должность заместителя директора по медоборудованию в Уральском НИИ композиционных материалов. По информации «Нового компаньона», вопрос его трудоустройства (а после отстранения от должности спикера он почти в четыре раза потерял в доходе) решился положительно, в том числе и под гарантии, что он больше в думу не выдвигается. Дмитрий Фёдоров, по данным источников, якобы не прошёл согласование с полпредством. А Евгений Глезман сменил работу.

Не видят себя больше в роли депутатов гордумы директор по социальным вопросам АО «ПЗСП» Валерий Шептунов (округ №2) и руководитель ОП «ЦТС Пермь» Александр Филиппов (округ №17). Однако в праймериз они участвуют в качестве «паровозов» для партии — зарегистрированы «на списки».

Александр Филиппов прямо заявил, что продолжение карьеры депутата не планирует: «Я 10 лет был депутатом городской думы. Если посмотреть развитие моей профессиональной карьеры, это самый значительный срок в моей биографии, когда я так долго занимался каким-то одним делом. Я принял решение, что мне надо изменить вектор приложения своих усилий». По информации «Нового компаньона», предполагалось, что он займёт должность одного из заместителей главы города, однако назначение пока не удалось.

Уходят по разным причинам, отмечает политический консультант Сергей Иванов. Кто-то разочаровался, кто-то достиг возраста, у кого-то нет возможности проинвестировать свою кампанию, где-то конкурент был на исходных позициях сильнее. «Фамилии людей, которые не будут продолжать свою парламентскую деятельность, были на слуху до наступления праймериз. В этой связи никаких сюрпризов нет, — говорит Иванов. — Но если говорить о закономерностях, то губернатор Дмитрий Махонин формирует кандидатский пул исходя из собственных представлений об эффективности работы депутатов краевого парламента. Обновление затронуло даже тяжеловесов, то есть председателей комитетов, которые вынуждены были уйти на непроходные позиции. Хотя они не были антагонистами, губернаторская команда решила их поменять на более сильные и устойчивые фигуры. Есть депутаты, которые принимают участие в списках, и мы понимаем, что это решение было принято не от хорошей жизни. Так что потенциально они в числе уходящих».

Что касается конкуренции на выборах, то, по словам Иванова, чем ниже уровень парламента, тем устойчивее позиция депутата. «По Госдуме — центры принятия решений находятся в Москве, — говорит он. — И скамейка запасных там гораздо более обширная, чем на муниципальных выборах, где порой заменить депутата просто некем. Нет лиц влияния. Этим вызвано отсутствие сильных конкурентов на праймериз».

Незначительные рокировки в гордуме политтехнолог Алексей Чусовитин связывает с тем, что она гораздо более значима. По его словам, с «этой площадки проще и решать бизнес-задачи, и участвовать в реализации резонансных городских проектов». В заксобрании самостоятельные решения принимать труднее, полагает он. «Здесь имя и фамилия депутата не так значимы. Важно, где они работают и кого представляют, — говорит Чусовитин. — Это не личные политические проекты. Это медиаторы, функциональные блоки, выразители интересов неких бюрократических либо больших бизнес-структур».

Перемена мест

Один депутат Госдумы, три краевых и один городской сменили округа на списки. По одному депутату заксобрания и гордумы, напротив, — списки на округ. Дмитрий Сазонов, к примеру, в последние дни выдвижения на праймериз отозвал свою кандидатуру с округа №61, от которого был избран в 2016 году, и подал заявление на включение в списки.

Скорее всего, именно за место в списке будет бороться глава комитета по соцполитике краевого парламента Сергей Клепцин (по округу, который он представляет, баллотироваться будет глава пермских подразделений «Газпрома» Сергей Черезов).

В «тройке» партии на выборах в заксобрание, скорее всего, окажется и секретарь местного отделения «Единой России», депутат по округу №2 Вячеслав Григорьев. На место в группе «Добрянская №26» претендует председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента Виктор Плюснин. А председатель комитета по бюджету и налогам гордумы Наталья Мельник (округ №18) выдвинула свою кандидатуру по муниципальной группе «Орджоникидзевская №7».

Виктор Плюснин пояснил, что сегодня есть два пути формирования заксобрания — пропорциональная и мажоритарная системы. И он для себя их не разделяет. «Я давно являюсь членом «Единой России» и поэтому буду просить людей поддержать партию», — говорит он.

Между тем, по данным «Нового компаньона», главным претендентом на первое место в группе является гендиректор ООО «Санаторий «Демидково» Кирилл Толстой. Виктор Плюснин говорит, что нормально относится к любой конкуренции. Что касается возможности самовыдвижения, то, по его словам, об этом он ещё не думал: будет решать вопросы «по мере поступления».

Тимофей Чащихин, избранный в гордуму по муниципальной группе «Индустриальная №6», «принял на себя» округ №1, который ранее представлял глава Перми Алексей Дёмкин. А Илья Шулькин, избранный по спискам «Справедливой России», зарегистрирован на праймериз «Единой России» в округе №18 (Лысьва).

Кстати, Шулькин находится в числе двух депутатов, которые в принципе сменили партию. Он и его коллега в гордуме Михаил Бесфамильный ранее представляли «Справедливую Россию». «В 2016 году команда предыдущего губернатора не дала мне никакой возможности поучаствовать в праймериз «Единой России» и выдвигаться от этой партии, — заявил Илья Шулькин «Новому компаньону». — Сотрудничество с эсерами было вынужденным шагом. Сейчас процедура стала более понятной и демократичной».

Меняются местами депутат гордумы, главврач ГКБ №3 Александр Буторин и депутат заксобрания Татьяна Шестакова. Их округа совпадают. По данным «Нового компаньона», Шестакова якобы является согласованным кандидатом на местных выборах. Кроме того, она борется за включение в группу «Чайковская №22». «Я разные варианты для себя рассматриваю, — заявила она. — Не бросаю свой Ленинский район. И считаю себя нужной в городе Чайковском, где я родилась и выросла. С ним я связываю возможность остаться в составе заксобрания».

Уходят из своих представительных органов «на повышение» депутат гордумы Сергей Богуславский и депутат заксобрания Ирина Ивенских. Богуславский, по данным «Нового компаньона», возвращается в ЗС (по округу №8, который ранее представлял Алексей Антипов). Ирина Ивенских согласована в качестве депутата Госдумы по округу №61.

Старые новые лица

В числе тех, кто намерен вернуться в политику и принимает участие в праймериз, — бывшие депутаты ЗС Сергей Черезов, Лилия Ширяева, бывший вице-премьер Татьяна Абдуллина, экс-министр природных ресурсов Дмитрий Килейко, экс-министр культуры Игорь Гладнев, бывший министр ЖКХ Виктор Кривошеин, экс-ГФИ по Пермскому краю Алексей Андреев, экс-глава администрации губернатора Анатолий Маховиков. В списках значатся также гендиректор ПАО «Метафракс» и экс-депутат Владимир Даут (но он, скорее, «паровоз» для партии и от мандата откажется в пользу спикера губахинской думы и своего подчинённого Алексея Мазлова) и бывший депутат Виктор Кобелев («Дзержинская №3», но он выдвигается всегда, и мандат ему светит вряд ли).

Лилия Ширяева, вице-спикер второго созыва заксобрания и директор АНО «Союзэкспертиза-Пермь», участвует в праймериз по группе «Свердловская №11». Она пояснила, что Свердловский район — это заводы и фабрики. А «через объединение усилий ТПП, правительства и депутатов мы сможем обеспечить им развитие», в том числе задействовав федеральные ресурсы, поскольку Пермская ТПП является частью единой системы торгово-промышленных палат. По информации «Нового компаньона», её выдвижение согласовано с краевыми властями.

Кроме того, «добро» получили Татьяна Абдуллина, Дмитрий Килейко, Сергей Черезов, бывший ГФИ по Пермскому краю, и. о. ректора сельхозакадемии Алексей Андреев, экс-глава администрации губернатора Анатолий Маховиков, который год назад возглавил в должности гендиректора АО «Кортрос-Пермь».

Маховиков пояснил, что это его личное желание и оно никак не связано с компанией: «Я привык быть активным по жизни, это моя личная потребность — быть общественно полезным и что-то делать». Конкуренция у него серьёзная (именно по части группы), и свои шансы он оценил «50 на 50».

Алексей Андреев при этом идёт по округу №7, который сейчас в ЗС представляет Владимир Шатров. Он пояснил, что в ПГАТУ работает уже три года и решил для себя, что «пора возвращаться в политику», поскольку у него есть нужный опыт. Ну и в принципе как неравнодушный человек. «Госдума меня не интересует, поскольку опыт работы в ней у меня есть, и надо было бы сложить полномочия ректора, чего я делать не хочу, — заявил он. — А Законодательное собрание в этом отношении универсальный орган». Что касается городской думы, то, по его словам, возможностей, которые представлены депутату для решения проблем региона, в ЗС больше.

Орджоникидзевский район, который Андреев рассчитывает представлять в краевом парламенте, является одним из самых удалённых. Он протяжённый, но жителей в нём не так много. А поскольку бюджетные средства распределяются по подушевому принципу, району их остаётся немного. «Буду надеяться, что мой личный опыт лоббистской и контрольно-надзорной деятельности позволит району усилить свои возможности в лоббировании интересов», — заключил Андреев.

Такой же целью руководствуется бывший депутат гордумы, директор школы №41 Игорь Гладнев. Его выдвижение продиктовано желанием «сделать важное дело». «Сейчас я работаю в школе директором, и у нас есть взаимодействие с нашими депутатами, — говорит он. — И благодаря в том числе им мы целый ряд хороших дел в школе сделали. Хотелось бы продолжить. Вместе с тем, по данным «Нового компаньона», Игорь Гладнев действует самостоятельно. Согласованной фигурой он не является.

Итоги праймериз будут подведены 1 июня. Окончательные списки кандидатов от партии будут утверждаться на съезде, который состоится в июне.

новые конкуренция старые Пермская городская дума № Действующий депутат Фаворит ЕР 1 Тимофей Чащихин, директор центра детского творчества «Сигнал» 2 Валерий Шептунов, директор по социальным вопросам АО «ПЗСП» Максим Спиридонов, заместитель директора по социальным вопросам АО «ПЗСП» 3 Владимир Плотников, бизнесмен Технический кандидат 4 Михаил Черепанов, технический директор АО «ПЗСП» Михаил Черепанов 5 Сергей Захаров, генеральный директор ООО «А-Миг» Сергей Захаров 6 Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя ПГД Дмитрий Малютин 7 Василий Кузнецов, директор МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» Василий Кузнецов 8 Арсен Болквадзе, индивидуальный предприниматель Арсен Болквадзе 9 Олег Шлыков, соучредитель и бывший директор ООО «Карамель» Роман Пономарёв, директор ООО «Производственно-строительная компания «Кармента» 10 Наталья Рослякова, директор МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества города Перми» Наталья Рослякова 11 Александр Буторин, главврач ГКБ №3 Татьяна Шестакова, депутат ЗС 12 Александр Колчанов, заместитель директора по развитию ООО «Форвард-Сервис» Александр Колчанов 13 Ирина Горбунова, директор МАОУ «Лицей «Дельта» Ирина Горбунова 14 Олег Бурдин, заместитель директора по управлению персоналом ООО «Лаванда» Олег Бурдин 15 Владимир Манин, заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «Пермский завод «Машиностроитель» Владимир Манин 16 Владимир Молоковских, заместитель генерального директора ООО «Зелинский групп» Владимир Молоковских 17 Александр Филиппов, руководитель ОП «ЦТС Пермь» Эдуард Гараев, директор ООО «Эра» 18 Наталья Мельник, депутат ПГД Технический кандидат 19 Алексей Оборин, заместитель генерального директора ООО «Фаворит-2000» Алексей Оборин 20 Дмитрий Фёдоров, секретарь Свердловского районного отделения партии «Единая Россия» Технический кандидат 21 Николай Булатов, индивидуальный предприниматель 22 Юрий Уткин, бывший спикер ПГД Алексей Раев, директор по развитию ООО «Развитие» Законодательное собрание — 2021, одномандатные округа № Действующий депутат Фаворит ЕР № Действующий депутат Фаворит ЕР 1 Александр Мотрич, заместитель генерального директора — директор макрорегиона «Центр» АО «ЭР-Телеком Холдинг» Александр Мотрич 2 Вячеслав Григорьев Ирек Хазиев, председатель АНО «Центр поддержки гражданских инициатив в Пермском крае» 3 Николай Дёмкин, заместитель генерального директора ООО «ПЗСП» Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП» 4 Владимир Жуков, советник представителя президента ПАО

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Павел Черепанов, исполнительный директор ООО «Энергия» 5 Татьяна Шестакова, депутат ЗС Александр Буторин, главный врач ГКБ №3, депутат ПГД 6 Геннадий Шилов, директор ООО «Симайл» Геннадий Шилов 7 Владимир Шатров, экс-гендиректор ПАО НПО «Искра» Алексей Андреев, и. о. ректора ПГАТУ 8 Алексей Антипов, бывший первый замгендиректора ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Богуславский, депутат ПГД, президент фонда развития пермского баскетбола «Парма» 9 Александр Бойченко, депутат ЗС Александр Бойченко 10 Николай Зуев, бывший гендиректор АО «Кортрос-Пермь» Виктор Кривошеин, председатель совета директоров АО «Кортрос-Пермь», бывший министр ЖКХ и градостроительства 11 Сергей Попов, управляющий директор «ОДК-Стар», бывший управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Дмитрий Бондарь, главврач детской клинической больницы им. Пичугина 12 Виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов 13 Павел Кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» Павел Кузьмин 14 Дмитрий Осипов, бывший гендиректор ПАО «Уралкалий», директор ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Евгений Зыбин, директор по производству ПАО «Уралкалий» 15 Игорь Папков, первый вице-спикер ЗС Игорь Папков Андрей Силаев, директор по безопасности ПАО «Уралкалий» 16 Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян 17 Антон Удальёв, депутат ЗС, бывший вице-премьер Антон Удальёв 18 Виктор Родионов, бывший управляющий директор ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» Илья Шулькин, генеральный директор АО «УК индустриальных (промышленных) парков Пермского края» 19 Александр Третьяков, депутат ЗС Александр Третьяков 20 Николай Благов, бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Инюткин, начальник центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 21 Сергей Клепцин, депутат ЗС Сергей Черезов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» 22 Аркадий Непряхин, депутат ЗС Сергей Сусликов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 23 Валерий Сухих, председатель ЗС Валерий Сухих 24 Сергей Ветошкин, депутат ЗС Сергей Ветошкин 25 Андрей Бурдин, депутат ЗС Андрей Бурдин 26 Валентин Костылев, председатель объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Дмитрий Килейко, экс-министр природных ресурсов, советник генерального директора ООО «РИД Ойл-Пермь» 27 Роман Водянов, президент ООО «УралБурСтрой» Надежда Лядова, советник генерального директора ООО

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 28 Юрий Чечёткин, председатель общественного совета Краснокамской городской больницы Дмитрий Пылёв, генеральный директор ООО «УЗПМ» 29 Алексей Петров, директор ООО «Маркетинг» Алексей Петров 30 Владимир Хозяшев, депутат ЗС Владимир Хозяшев

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.