Экс-глава администрации Прикамья стал членом избиркома Он сменил Александра Смертина Поделиться Поделиться Твитнуть

Леонид Политов

Замглавы администрации губернатора Пермского края — директор департамента внутренней политики Леонид Политов назначен членом крайизбиркома с правом решающего голоса. Соответствующий указ глава региона Дмитрий Махонин подписал 25 мая.

Место стало вакантным после того как 26 апреля Махонин отозвал из избирательной комиссии Александра Смертина, который с 14 апреля официально возглавил администрацию губернатора. Леонид Политов, который в этой должности сменил Смертина, был назначен заместителем главы администрации.

Политов возглавлял администрацию с 2018 года. До 2020 года — в статусе исполняющего обязанности.

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