Аппарат краевого правительства вошёл в состав администрации Главой администрации официально стал Александр Смертин Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Смертин

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня подписал указ об объединении аппарата правительства и аппарата администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Объединение направлено на «оптимизацию управленческих процессов и структуры органов власти, исключения дублирования функций, снижение нагрузки на бюджет в результате сокращения расходов на чиновников». «Считаю, что необходимость в этом решении назрела давно. Структура органов власти не менялась на протяжении многих лет и уже изжила себя, — подчеркнул Дмитрий Махонин. — Рассчитываю, что объединение функционала поможет нам перейти к более качественному, оперативному и эффективному управлению Пермским краем.

Этим же указом он назначил руководителем администрации Александра Смертина, который с февраля 2020 года работал в ней в должности замглавы. Леонид Политов, который ранее возглавлял администрацию, продолжит работу в статусе первого заместителя. Такую же должность займёт руководитель аппарата правительства Елена Анисимова.

«Поручил коллегам до 1 мая представить мне структуру и штатное расписание объединённого ведомства. Вижу Леонида Вячеславовича Политова и Елену Леонидовну Анисимову первыми заместителями руководителя администрации губернатора Пермского края», — отметил глава региона.

Напомним, что кандидатура Александра Смертина прошла согласование с администрацией президента.

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