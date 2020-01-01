В администрации губернатора может смениться глава Александр Смертин прошёл согласование Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», замглавы администрации губернатора Александр Смертин в ближайшее время, скорее всего, будет назначен её руководителем.

Его кандидатура, говорят сразу несколько источников, прошла согласование с администрацией президента.

Назначение, вероятно, состоится после выхода главы региона Дмитрия Махонина из отпуска на следующей неделе.

Леонид Политов, который возглавляет администрацию сейчас, по всей видимости, вернётся на должность заместителя.

Александр Смертин перешёл на работу в администрацию губернатора Пермского края в феврале 2020 года, практически сразу после назначения Махонина врио. До этого он занимал должность секретаря краевой избирательной комиссии.

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