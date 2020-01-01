Мария Сыропятова
В краевом избиркоме — кадровые перестановки
Александр Смертин покинул избирательную комиссию Пермского края
Сегодня, 26 апреля, руководитель администрации губернатора Пермского края Александр Смертин досрочно покинул краевой избирком. Его полномочия как члена комиссии с правом решающего голоса прекращены указом губернатора Пермского края. Документ размещён на портале правовой информации.
Напомним, что в середине апреля Александр Смертин был назначен главой администрации губернатора Пермского края. Одновременно аппарат краевого правительства был объединён с администрацией.
Леонид Политов, который ранее возглавлял администрацию, продолжил работу в статусе первого заместителя. Аналогичную должность заняла и руководитель аппарата правительства Елена Анисимова.
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