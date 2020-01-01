Мария Сыропятова В краевом избиркоме — кадровые перестановки Александр Смертин покинул избирательную комиссию Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 26 апреля, руководитель администрации губернатора Пермского края Александр Смертин досрочно покинул краевой избирком. Его полномочия как члена комиссии с правом решающего голоса прекращены указом губернатора Пермского края. Документ размещён на портале правовой информации.

Напомним, что в середине апреля Александр Смертин был назначен главой администрации губернатора Пермского края. Одновременно аппарат краевого правительства был объединён с администрацией.

Леонид Политов, который ранее возглавлял администрацию, продолжил работу в статусе первого заместителя. Аналогичную должность заняла и руководитель аппарата правительства Елена Анисимова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.