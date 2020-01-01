Более половины пермяков предпочитают общественный транспорт личному Пятая часть жителей Перми добирается до работы пешком Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам опроса, проведённого hh.ru, выяснилось, что до места работы общественным транспортом предпочитают добираться 54% жителей Перми.

Личным автомобилем пользуются 26% опрошенным, ещё 20% ходят пешком. При этом по популярности общественного транспорта среди регионов России Прикамье находится на втором месте после Москвы — в столице этот вариант выбрали 68% респондентов, а по популярности личного транспорта — на 18-м.

Отметим, что убыток транспортной отрасли в краевой столице за январь — апрель 2021 года составил 697 млн руб.

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