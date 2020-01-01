Более половины пермяков предпочитают общественный транспорт личному
Пятая часть жителей Перми добирается до работы пешком
По результатам опроса, проведённого hh.ru, выяснилось, что до места работы общественным транспортом предпочитают добираться 54% жителей Перми.
Личным автомобилем пользуются 26% опрошенным, ещё 20% ходят пешком. При этом по популярности общественного транспорта среди регионов России Прикамье находится на втором месте после Москвы — в столице этот вариант выбрали 68% респондентов, а по популярности личного транспорта — на 18-м.
Отметим, что убыток транспортной отрасли в краевой столице за январь — апрель 2021 года составил 697 млн руб.
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