Григорий Серёдкин Убыток транспортной отрасли Перми за первую треть года составил почти 700 млн руб. А доля автобусов, оснащённых автоматизированной системой учёта, достигла 90% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Расходы бюджета транспортной отрасли за январь — апрель 2021 года превысили доходную часть на 697 млн руб. Об этом на заседании временной комиссии по транспорту Пермской городской думы сообщил глава пермского дептранса Анатолий Путин.

Так, в январе соотношение доходной части к расходной составило 264 млн руб. к 460 млн руб. В феврале — 277 млн руб. к 455 млн руб. В марте — 342 млн руб. к 513 млн руб. А в апреле — 350 млн руб. к 502 млн руб. расходов.

Общая сумма разрывов доходов с расходами за четыре месяца 2021 года составила 697 млн руб. В среднем за каждый месяц расходы превышали доходы на 174 млн руб.

Также Анатолий Путин рассказал о доле автобусов и трамваев, которые оснащены автоматической системой учёта пассажиров. Так, считают число пассажиров 639 городских автобусов, что равняется 90% от всего подвижного состава. Число трамваев, оснащённых такой системой, значительно меньше — всего 24, что равняется 30% всех городских трамваев.

К июлю текущего года, по планам городских властей, считать пассажиропоток должны уже абсолютно все автобусы и трамваи краевой столицы.

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