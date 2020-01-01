Григорий Серёдкин Заявку «Амкара» на участие в ПФЛ рассмотрят 20 мая Ранее это должны были сделать 17 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Заявку пермского ФК «Амкар» на участие в ПФЛ следующего сезона рассмотрят 20 мая, когда состоится общее заседание комиссии по лицензированию РФС (Российского футбольного союза). Ранее заседание должно было пройти сегодня, 17 мая, но было перенесено из-за большого количества заявок от клубов.

Напомним, 7 апреля было официально зарегистрировано новое юридическое лицо — автономная некоммерческая организация «Амкар-Пермь». Президентом нового клуба стал Валерий Чупраков. В конце апреля клуб подал заявку на участие в ПФЛ — Профессиональную футбольную лигу и третью по силе лигу российской футбольной иерархии.

Отметим, другой пермский клуб — ФК «Звезда» — уже получил лицензию на выступление в ПФЛ в следующем сезоне. Сейчас команда Рустема Хузина продолжает выступление в группе «4» ПФЛ и борется за выход в ФНЛ.

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