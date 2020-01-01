«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ Процедура лицензирования клуба завершится к 17 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Амкар»

ФК «Амкар-Пермь» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Соответствующий пакет документов направлен для прохождения процедуры лицензирования в Российский футбольный союз и ПФЛ, сообщает пресс-служба минспорта Пермского края.

Как пояснил президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков, «мы подали первичные документы, чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии».

Крытый футбольный манеж значится в заявке в качестве основного поля ФК «Амкар-Пермь», резервным является стадион «Звезда».

Процедура лицензирования должна завершиться к 17 мая. Только после принятия положительного для пермяков решения начнется формирование состава команды.

Напомним, 7 апреля было официально зарегистрировано новое юридическое лицо — Автономная некоммерческая организация «Амкар-Пермь», а президентом клуба стал Валерий Чупраков.





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