Жители Перми требуют отдать школу в ЖК «Арсенал» городу Авторы появившейся в сети петиции говорят, что терпение жителей исчерпано Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте change.org появилась петиция, адресованная мэру Перми Алексею Дёмкину, губернатору Прикамья Дмитрию Махонину и владельцу холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину. Пермяки называют ситуацию со школой в ЖК «Арсенал» «беззаконным абсурдом Александра Репина» и требуют отдать учебное заведение городу.

Авторы петиции напоминают об обещании компании и её генерального директора построить не только дома, но и социальные объекты.

«В ЖК «Арсенал» около 10 тыс. жителей. У детей должно быть право учиться рядом с домом. Если это, тем более, напрямую обещано компанией-застройщиком и её генеральным директором. По сути, можно сказать, что часть денег от покупки квартир была вложена «Сатурн-Р» в строительство этой школы», — говорится в петиции.

Напомним, по соглашению от 2018 года застройщик принимал на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты. СМУ №3 «Сатурн-Р» обратилось в Арбитражный суд Пермского края о признании недействительным соглашения с региональным правительством и мэрией Перми. Суд в иске отказал. А 14 мая краевой Арбитражный суд обязал компанию «Сатурн-Р» передать пермской мэрии здание школы и помещение детсада в ЖК «Арсенал».

Авторы обращения пишут, что «терпение жителей давно исчерпано», и требуют от Александра Репина и его компании «Сатурн-Р» «выполнить его обещание и требование Арбитражного суда».









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