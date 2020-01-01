Закрылся пермский ресторан азиатской кухни InPekin Закрытие заведения связано с ограничениями из-за пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми временно закрылся ресторан азиатской кухни InPekin, расположенный по адресу ул. Островского, 76Б.

«С сожалением сообщаем, что заведение приостанавливает работу из-за серьёзных транспортных ограничений между Россией, Китаем и Вьетнамом. Нами принято решение остановить обслуживание до стабилизации эпидобстановки», — сообщается на сайте заведения.

Ресторан InPekin открылся весной 2019 года по адресу ул. Ленина, 26. Позже заведение сменило место размещения.

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