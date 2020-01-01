Елена Синица С 15 мая изменилась схема движения транспорта по ул.Карпинского Ограничения связаны с реконструкцией улицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Архив ИД «Компаньон»

В период с 15 мая по 30 июня временно изменится схема движения транспорта по ул. Карпинского. Об этом сообщает городская администрация.

Изменения коснутся участка улицы от дома на ул. Карпинского, 100 до пересечения ул. Карпинского и ул. Советской Армии. Движение будет осуществляться по временному проезду по нечётной стороне.





Кроме этого, на круговой развязке ул. Карпинского и ул. Советской Армии будет ограничено движение на одной из двух полос.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что ночью 15 мая и 22 мая ограничат движение по Комсомольскому проспекту.

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