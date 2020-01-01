Елена Синица Ночью 15 мая и 22 мая на Комсомольском проспекте ограничат движение транспорта Это связано с капитальным ремонтом проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В Перми на Комсомольском проспекте ночью 15 мая и 22 мая будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением капитального ремонта проспекта. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на городской департамент дорог и благоустройства.

Так, с 00:00 до 06:00 15 мая будет закрыто движение для всех видов транспорта по нечётной стороне Комсомольского проспекта на участке между ул. Пушкина и ул. Луначарского.





С 00:00 до 06:00 22 мая на этом же участке проспекта для движения любого транспорта закроют чётную сторону.

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