Елена Синица Минздрав: в Прикамье погибает каждый десятый житель старше 65 лет, заболевший COVID-19 Министр здравоохранения призвала пенсионеров не откладывать вакцинацию от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: pharmapractice.ru

Архив ИД «Компаньон»

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень заявила, что среди пациентов с коронавирусом старше 65 лет в регионе наблюдается высокая смертность. От осложнений погибает каждый десятый человек из группы риска. Глава ведомства призывала пожилых жителей края делать прививки от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Массовая вакцинация поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь свое здоровье. Прошу людей старше 65 лет позаботиться о своём здоровье и сделать прививку, так как среди этой категории граждан самая высокая смертность от COVID-19 и самое большое количество осложнений», — отметила Крутень.

По данным краевого минздрава, с начала вакцинации в регионе 191 822 жителя привиты первым компонентом. Из них 144 064 привились уже и первым, и вторым компонентами вакцины.

Также сообщается, что в край поступило ещё 6,6 тыс. комплектов вакцины. Их распределили между медорганизациями региона. Сейчас доступны для вакцинации свыше 49 тыс. лотов.

В целом с начала пандемии в край поступило 245 512 комплектов вакцины от коронавируса.

Накануне глава минздрава заявляла, что поступившая в регион вакцина использована только на 77%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.