Елена Бардукова Глава минздрава недовольна темпами вакцинации от коронавируса в Пермском крае Поступившая в регион вакцина использована только на 77% Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Константин Долгановский

В среду, 12 мая, в ходе заседания правительства Пермского края министр здравоохранения региона Анастасия Крутень сообщила, что на складе образовался беспрецедентный остаток вакцины от новой коронавирусной инфекции.

По словам главы ведомства, на данный момент в общей сложности в Прикамье поступило 245 тыс. комплектов вакцины, а использовано всего лишь 77%:

«Говорю «всего лишь», потому что у нас образовался беспрецедентный остаток на складе — 56 тыс. комплектов», — пояснила министр.

Анастасия Крутень также сообщила, что если до мая в Пермском крае ежедневно прививали более 6 тыс. жителей, то в майские праздники эта цифра с трудом дотягивала до 1,2 тыс. человек. При этом доля жителей в возрасте старше 60 лет составляет 47% от общего количества вакцинируемых.

«Хотелось бы сказать, что без достижения коллективного иммунитета нам не удастся избежать третьей волны. Первые две волны унесли тысячи жизней. И нам необходимо приложить межведомственные усилия, чтобы эффективно и своевременно привить население. Министерство и лечебные учреждения готовы быстро решать эту проблему. Но нам необходимо помочь с потоком населения», — добавила глава ведомства.

По данным минздрава, по состоянию на 12 мая первым компонентом вакцины от коронавируса привито 188 835 человек, вторым — 138 005 жителей Прикамья.

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