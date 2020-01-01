Школы, ссузы и вузы края проверят на безопасность Аудит поручено провести специалистам минтербеза и минобра Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Во всех образовательных учреждениях Прикамья пройдут проверки соблюдения правил безопасности и надёжности охраны. Об этом в среду, 12 мая, на заседании правительства сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.

Причиной внеплановых проверок стали события в Казани, где в результате нападения на школу погибли девять человек.

Глава региона напомнил членам кабинета о трагическом инциденте в Перми в январе 2018 года, когда двое подростков ворвались в школу №127 и с ножами напали на четвероклассников.

«Только благодаря самоотверженности и героизму преподавателя удалось избежать жертв, — отметил Махонин. — С этого времени был проведён ряд мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности в школах и средних специальных образовательных учреждениях: установлены видеонаблюдение и металлорамки, усилена работа служб охраны, тем не менее ещё раз прошу минтербез и минобр обратить внимание на безопасность наших школьников и студентов и ещё раз проверить, насколько мы обеспечиваем безопасность, тем более что у нас период подготовки сдачи ЕГЭ, проведения выпускных, приёмные кампании».

Губернатор рекомендовал ведомствам привлечь к работе правоохранительные органы и доложить ему лично об итогах аудита.

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