Елена Синица В Прикамье усиливают меры безопасности в учебных заведениях В минобре говорят — решение принято после стрельбы в казанской школе, где погибли люди Поделиться Поделиться Твитнуть

Во всех образовательных учреждениях Пермского края усиливают меры безопасности: ужесточается охрана и пропускной режим. О таком распоряжении «Новому компаньону» сообщили в краевом министерстве образования.

Соответствующее решение было принято после ЧП в Казани по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Как сообщают СМИ, во вторник, 11 мая, в казанской школе №175 двое неизвестных, предположительно, учащиеся данного учебного заведения, открыли стрельбу по ученикам и персоналу, через некоторое время в здании прогремел взрыв.

По предварительным данным агентства ТАСС, погибли 11 человек, в их числе девять детей.

Напомним, в январе 2018 года в Перми, также произошло нападение на детей в школе №127. Двое вооружённых ножами подростков зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. Всего было госпитализировано 12 человек.

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