Коронавирусом заболели еще 94 жителя Пермского края Среди новых инфицированных семеро детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 94 новых случая заражения COVID-19: 21 человек госпитализирован, 73 проходят лечение на дому.

В числе новых инфицированных — 55 пациентов женского пола, 39 — мужского. Среди заболевших — семеро детей и 43 жителя старше 50 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 55 627.

По данным минздрава, по состоянию на 12 мая первым компонентом вакцины от коронавируса привито 188 835 человек, вторым — 138 005 жителей Прикамья.

Как заявила глава минздрава Анастасия Крутень на заседании краевого правительства, темпы вакцинации необходимо наращивать, чтобы избежать наступления третьей волны пандемии. Тем более дефицита вакцины в регионе нет. По словам Крутень, в край уже поступило 245 тыс. комплектов вакцины, а использовано всего лишь 77%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.