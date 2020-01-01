Коронавирусом заболели еще 94 жителя Пермского края
Среди новых инфицированных семеро детей
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 94 новых случая заражения COVID-19: 21 человек госпитализирован, 73 проходят лечение на дому.
В числе новых инфицированных — 55 пациентов женского пола, 39 — мужского. Среди заболевших — семеро детей и 43 жителя старше 50 лет.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 55 627.
По данным минздрава, по состоянию на 12 мая первым компонентом вакцины от коронавируса привито 188 835 человек, вторым — 138 005 жителей Прикамья.
Как заявила глава минздрава Анастасия Крутень на заседании краевого правительства, темпы вакцинации необходимо наращивать, чтобы избежать наступления третьей волны пандемии. Тем более дефицита вакцины в регионе нет. По словам Крутень, в край уже поступило 245 тыс. комплектов вакцины, а использовано всего лишь 77%.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.