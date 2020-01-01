Елена Синица В школы и детсады Пермского края запретят заходить без ведома администрации Такая мера введена после стрельбы в казанской школе Поделиться Поделиться Твитнуть

В школах и детских садах Прикамья вводят дополнительные меры безопасности. В частности, будут усилены меры пропускного контроля. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на городскую администрацию.

Как сообщили в мэрии, теперь любое передвижение третьих лиц по образовательным учреждениям будет осуществляться в сопровождении представителя администрации этого учреждения.





Кроме этого, сообщается, что ранее школы были оснащены современными средствами видеофиксации и тревожными кнопками вызова специальных служб.





«В ближайшее время будут проведены массовые проверки безопасности в детских садах, школах, техникумах и колледжах. Мы сделаем всё, чтобы такие чудовищные преступления не повторялись», — отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина.





Член президиума «Федерального координационного центра руководителей охранных структур», генеральный директор ГК «Цербер» Андрей Козеев также добавил, что в законодательстве имеются пробелы, которые срочно нужно устранить.





«На сегодня балом правит не качество, не уровень подготовки охранников предприятия, балом правит цена — кто дешевле, тот и заберёт этот контракт. Это, безусловно, огромная ошибка государства. И пока она не будет исправлена, мы будем ждать следующих происшествий», — пояснил Козеев.





Напомним , во вторник, 11 мая, в школе №175 города Казани произошла трагедия, жертвами которой стали восемь человек, в их числе — семеро детей. Ещё 16 человек — 12 детей и четверо взрослых — находятся в госпитале. После этого по всем регионам страны начали усиливать меры безопасности в детских и образовательных учреждениях.

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