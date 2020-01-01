Губернатор Прикамья выразил соболезнования жителям Республики Татарстан Глава региона высказал готовность оказать содействие и помощь Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования жителям Татарстана: «Разделяем чувства всех жителей Республики Татарстан. Мужества и душевных сил родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Пермский край готов оказать содействие и помощь».

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе №175 города Казани произошла трагедия, жертвами которой стали восемь человек, в их числе — семеро детей. Ещё 16 человек — 12 детей и четверо взрослых — находятся в госпитале, передаёт «Коммерсант» слова президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В регионе введён режим контртеррористической операции. Глава республики в своём Instagram сообщил, что выясняются причины произошедшего, работают все службы: «Ситуацию держу на личном контроле. Глубочайшие соболезнования семьям погибших».

Добавим также, после трагедии в Казани по поручению Дмитрия Махонина в Пермском крае усиливают меры безопасности в школах, детских садах, колледжах и других организациях образовательной сферы.



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